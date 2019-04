Zürich (awp) - Bei ABB kommt es überraschend zu einem Wechsel an der Spitze. CEO Ulrich Spiesshofer tritt per sofort zurück und wird interimistisch von Verwaltungsratspräsident Peter Voser ersetzt. Der Verwaltungsrat und Spiesshofer hätten sich auf einen Rücktritt geeinigt, teilte ABB am Mittwoch mit. Spiesshofer wolle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...