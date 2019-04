Das Münchner Startup Sono Motors wird sein Solar-Elektroauto Sion von National Electric Vehicle Sweden (NEVS) am schwedischen Standort Trollhättan produzieren lassen. Insgesamt werden in dem ehemaligen Saab-Werk über einen Zeitraum von acht Jahren zunächst 260.000 Fahrzeuge vom Band laufen. Aufgenommen wird die Produktion allerdings erst im zweiten Halbjahr 2020, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens, ...

