Wirecard will vom Digitalisierungstrend in Mittelosteuropa profitieren: Wie der deutsche Zahlungsabwickler am Dienstag bekannt gab, konnte man die Kooperation mit O2 Czech Republic ausbauen. Das Unternehmen gilt als größter Telekom-Anbieter Tschechiens.

Laut Wirecard können nun noch mehr Händler von mPOS-Lösungen (Bezahlen via Mobilgerät nach dem Einkauf in der Filiale) profitieren, womit man der zunehmenden Verbrauchernachfrage nach vollständig digitalisierten Zahlungsmöglichkeiten entspreche. ... (Marco Schnepf)

