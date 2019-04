Neben der Wissensverbreitung engagiert sich die DKG auch für den Wissensgewinn. Sie fördert die Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung durch verschiedene Maßnahmen. Forschungsinstituten und Universitäten eröffnet sie den Zugang zu öffentlichen Mitteln, um anwendungsnahe Forschungsprojekte zu Elastomerthemen durchzuführen. Das ist möglich durch die Mitgliedschaft der DKG in der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF), in der Forschungsverbände unterschiedlicher Branchen organisiert sind. Neben diesen öffentlich geförderten Forschungsprojekten organisiert die DKG auch selbst Gemeinschaftsforschungsprojekte, an denen Unternehmen inhaltlich und finanziell beteiligt sind. Die Besonderheit dieser DKG-Gemeinschaftsforschungsprojekte ist, dass die Ergebnisse den teilnehmenden Unternehmen exklusiv zur Verfügung stehen.

Forschungsförderung und DKG-Stipendium

Fachhochschulen spielen bei der angewandten Forschung eine wichtige Rolle. Vier dieser Einrichtungen, an denen zu Elastomerthemen geforscht und gelehrt wird, erhalten finanzielle Unterstützung durch die DKG. Der neueste Baustein der DKG-Forschungsförderung ist das DKG-Stipendium, mit dem jeweils eine Doktorarbeit zu einem für die gesamte Branche relevanten Thema für zwei Jahre gefördert wird. Die derzeitige Stipendiatin analysiert den CO2-Fußabdruck von Reifen und technischen Elastomererzeugnissen. Die Fachhochschulförderung und das Stipendium sind gleichzeitig wichtige Elemente der DKG-Nachwuchsförderung. Junge Leute für die Kautschukforschung zu interessieren und sie für die Anforderungen der Branche zu qualifizieren ist erklärtes Ziel des DKG-Vorstands. Weitere Aktivitäten der DKG zur Nachwuchsförderung sind die Verleihung von Auszeichnungen für herausragende Abschlussarbeiten und Dissertationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...