Auf diese Art und Weise lassen sich höhere Temperaturen im Abwärmestrom (Vorlauftemperatur) erzielen. Daher lässt sich diese Abwärme öfters als Prozesswärme nutzen.

Druckluft ist eher das Nebenprodukt

Der Drucklufterzeuger des Herstellers ist eher ein Wärmeerzeuger, der auch Druckluft liefert beziehungsweise ein Druckluft-Heizkraftwerk (DHKW), also ein Heizkraftwerk, das anstelle von Strom Druckluft erzeugt. Dazu ist ein energieeffizienter Erdgasmotor mit einem direkt angetriebenen Verdichterelement verbunden. Bei der Verdichtung der Luft wird fast die komplette mechanische Leistung des Motors in Wärme umgewandelt - und muss abgeführt werden. Diese thermische Energie ist die erste Stufe der Wärmenutzung; genauso ist es auch bei einem elektrisch angetriebenen Kompressor. Beim Verbrennungsmotor wird zusätzlich die Wärme aus der Motorkühlung sowie aus dem Verbrennungsabgas genutzt. Mit einem Brennwert-Wärmeübertrager sowie einem Druckluftkühler lässt sich der thermische Gesamtwirkungsgrad des DHKW weiter verbessern; diese Wärmetauscher gewinnen auch die Kondensationswärme aus der Luftfeuchtigkeit der komprimierten Luft und aus dem Abgas zurück und bringen sie in den Wärmekreislauf ein. Um den Eigenstrombedarf der Anlage zu vermindern, werden außerdem hocheffiziente Pumpen eingesetzt.

Mit verschiedenen Verdichterbauarten wie ölfreien und öleingespritzten Verdichterelementen in mehreren Druckstufen und Leistungsgrößen lässt sich das DHKW an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen. Die Anlage kann auch in einem Container aufgestellt werden. Weil die Anlagen sehr kompakt gebaut werden, lassen sie sich gut in bestehende Heiz- und Druckluftanlagen einbinden. Der Hersteller liefert zudem auch konventionelle Druckluftanlagen (herstellerunabhängig) als redundante Systeme für DHKW.

Die modular aufgebauten DHKW liefern Druckluft in vier Druckstufen: 4 / 8,5 / 10 / 13 bar. Die Druckluft-Liefermenge lässt sich ...

