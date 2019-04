Für die Märkte gibt es heute zahlreiche Handelsimpulse: Berlin präsentiert seine Frühjahrsprognose, mehrere Unternehmen aus den USA und Europa legen Zahlen vor.

Der Dax hat am Dienstag weiter an seiner Osterrally gearbeitet: Er markierte nicht nur ein neues Jahreshoch, der deutsche Leitindex stieg auch auf den höchsten Stand seit Oktober. Das Frankfurter Börsenbarometer schloss schließlich 0,7 Prozent im Plus bei 12.101 Punkten.

Am Mittwoch mangelt es nicht an Handelsimpulsen. So übertraf das chinesische Wirtschaftswachstum, das in der Nacht veröffentlicht wurde, bereits die Erwartungen. Vor Handelsstart notiert der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen nahezu unverändert.

Beschäftigen wird die Anleger am Mittwoch neben Chinas Konjunkturdaten unter anderem die Frühjahrsprognose der Bundesregierung sowie Unternehmenszahlen aus den USA und Europa.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Wall Street hat am Dienstag leichte Gewinne verbucht. Weitgehend positive Quartalsergebnisse der Unternehmen sorgten für insgesamt gute Stimmung unter den Anlegern. Ein regelrechtes Kursfeuerwerk feierte die Qualcomm-Aktie. Sie schoss nach der überraschenden Einigung mit Apple im seit Monaten ausgefochtenen Patentstreit um mehr als 23 Prozent in die Höhe.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg um 0,26 Prozent auf 26.452 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 notierte kaum verändert bei 2907 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,3 Prozent zu auf 8000 Punkte.

2 - Handel in Asien

Die Börse in Tokio legte am Mittwoch zum Handelsauftakt zu. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 22.325 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1632 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,5 Prozent.

3 - Frühjahrsprognose der Bundesregierung

Die Bundesregierung erwartet in diesem Jahr ein schwächeres Wirtschaftswachstum in Deutschland. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...