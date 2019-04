BASEL (Dow Jones)--Der schweizerische Pharmakonzern Roche ist mit einem überraschend starken Umsatzwachstum ins Jahr gestartet und wird für 2019 optimistischer. Roche erwartet nach eigenen Angaben nun ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich auf Basis konstanter Wechselkurse. Bisher hatte Roche einen Anstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.

Bei dem um Sonderfaktoren bereinigten Gewinn je Aktie strebt Roche weiterhin ein Wachstum an, das in etwa dem Umsatzplus entspricht. Man sei zudem unverändert bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen, erklärte der Konzern mit Sitz in Basel.

In den ersten drei Monaten 2019 legte der Umsatz (bereinigt) um 8 Prozent auf 14,8 Milliarden Schweizer Franken zu und übertraf damit die Analystenprognose von 14,23 Milliarden Franken deutlich. In der Division Pharma kletterte der Umsatz um 10 Prozent auf 11,9 Milliarden Franken dank der Wachstumstreiber wie Ocrevus zur Behandlung von multipler Sklerose und den Krebsmedikamenten Perjeta und Tecentriq. Verkaufseinbußen sahen dagegen die Mittel Herceptin und Mabthera/Rituxan.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2019 01:39 ET (05:39 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.