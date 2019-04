flatex Morning-news EUR/USD: Das Währungspaar EUR/USD fiel am Dienstag wieder unter ...

Das Währungspaar EUR/USD fiel am Dienstag wieder unter die Marke von 1,13 zurück. In den nächsten Tagen könnte kurz vor dem Osterfest nicht mehr mit überraschender Euro-Stärke zu rechnen sein. Traditionell trocknet auch der FX-Markt rund um das Osterfest überwiegend aus, die Liquidität versiegt, da die meisten relevanten FX-Märkte, wie Großbritannien, die USA und weitere Teile Europas am Karfreitag nicht Handel. Geringere Liquidität am FX-Markt ist recht oft positiv für den Greenback.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 02. April 2019 bei 1,1183 bis zum jüngsten Hoch des 12. April bei 1,1324, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen. Die Widerstände kämen bei den Marken von 1,1324/1,1357/1,1377 und 1,1411 in Betracht. Die Unterstützungen fänden sich bei 1,1270/1,1253/1,1217 und bei 1,1183.

flatex-select

Long: DE000MF0UXJ9 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Short: DE000MF0UYM1 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

