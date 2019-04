Das US-Analysehaus Bernstein Research hat EssilorLuxottica mit "Outperform" und einem Kursziel von 120 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Luxusgütersektor dürfte dank einer sich erholenden Nachfrage aus China einen starken Jahresstart verzeichnet haben, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Anleger sollten bei etwaigen Investments innerhalb der Branche aber sehr selektiv vorgehen, da sich die Unternehmen und deren Aktienkurse auch weiterhin höchst unterschiedlich entwickelten./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-04-17/08:34

ISIN: FR0000121667