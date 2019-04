Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA endet der Handel nach einer verkürzten Sitzung schon um 20.00 Uhr MESZ.

TAGESTHEMA

Die chinesische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2019 mit 6,4 Prozent genauso stark weiter gewachsen wie im Schlussquartal 2018. Das Plus war damit größer als Ökonomen im Konsens mit 6,3 Prozent erwartet hatten. Beobachter sehen darin einen Erfolg wirtschafts- und geldpolitischer Stimuli. Chinas Regierung hatte zuletzt mit Nachdruck daran gearbeitet, die Produktion nach einer Reihe von schwachen Monaten zu stabilisieren. So stieg die Industrieproduktion nach einem mauen Jahresauftakt im März um 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, deutlich stärker als mit 6,0 Prozent geschätzt. Auch die Einzelhandelsumsätze wuchsen stärker als erwartet. Viele Ökonomen glauben, dass das erste Quartal das schwächste des gesamten Jahres gewesen sein könnte, weil sich der Konsum- und Dienstleistungssektor weiterhin besser entwickelt als Investitionen in Anlagevermögen wie Fabriken und Brücken.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 Pepsico Inc, Ergebnis 1Q

12:55 Morgan Stanley, Ergebnis 1Q

22:10 Alcoa Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Handelsbilanz Februar (ursprünglich 3.4.2019) PROGNOSE: -53,80 Mrd USD zuvor: -51,15 Mrd USD 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Beige Book

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.912,80 +0,05% Nikkei-225 22.281,57 +0,27% Hang-Seng-Index 30.171,49 +0,14% Kospi 2.247,75 -0,04% Shanghai-Composite 3.269,21 +0,48% S&P/ASX 200 6.256,20 -0,34%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Eine Reihe meist besser als erwartet ausgefallener Konjunkturdaten aus China und Japan sorgen für keine stärkeren Impulse. Das chinesische BIP ist im ersten Quartal mit 6,4 Prozent einen Tick stärker gestiegen als erwartet, deutlicher übertraf die Industrieproduktion im März die Schätzungen. Laut Volkswirten spiegeln die Daten den Erfolg staatlicher Stimuli, unterstützt durch eine lockere Geldpolitik, wider. Ökonomin Grace Ng von JP Morgan hält angesichts dieser positiven Resonanz weitere geldpolitische Lockerungsschritte zunächst für unwahrscheinlich. Der Kurs von Rakuten zieht um über 8 Prozent an. Getrieben wird er davon, dass die Japaner einen Handelsplatz für Kryptowährungen einrichten wollen, für den sich Kunden nun registrieren können. In Sydney schießt der Kurs des Farbenherstellers DuluxGroup um 27 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen einer Übernahme für 2,7 Milliarden Dollar durch Nippon Paint zugestimmt. Nippon Paint geben um knapp 4 Prozent nach.

US-NACHBÖRSE

Netflix gaben um 0,7 Prozent nach. Der Streaminganbieter verdiente im ersten Quartal zwar mehr als erwartet und steigerte auch die Zahl der Neukunden erneut stark. Allerdings fiel die Prognose des Unternehmens für das zweite Quartal geringer aus als erwartet und in einer Zeit, in der gerade erst Apple und Disney angekündigt haben, mit Konkurrenzprodukten an den Start zu gehen. IBM kamen um 2,5 Prozent. Der IT-Konzern enttäuschte in seinem ersten Quartal umsatzseitig, übertraf aber beim Gewinn die Markterwartungen. Für das Gesamtjahr blieb "Big Blue" allerdings bei seiner bereits bekannten Gewinnprognose. Besser als von Analysten prognostiziert schnitt United Airlines in seinem vierten Quartal ab. Der Gewinn ging zwar zurück im Vergleich zum Vorjahr, auf bereinigter Basis fiel er dennoch deutlich höher als erwartet aus. Die Aktie ging auf Nasdaq.com darauf rund 3 Prozent höher um. Die Eisenbahngesellschaft CSX steigerte den Gewinn im ersten Quartal von 695 auf 834 Millionen Dollar und verdiente mehr als Analysten geschätzt hatten. Der Aktienkurs reagierte mit einem Anstieg von 4,1 Prozent auf 79 Dollar glatt in der Nachbörse. Kräftig abwärts ging es für T-Mobile US und Sprint, und zwar um 4,2 Prozent bzw 8 Prozent. Das US-Justizministerium hat Kreisen zufolge den Nummern drei und vier auf dem US-Mobilfunkmarkt mitgeteilt, dass eine Zustimmung zu der in der jetzigen Form von den beiden Gesellschaften geplanten Fusion im Volumen von 26 Milliarden Dollar wohl keine Zustimmung bekommen werde.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.452,66 0,26 67,89 13,40 S&P-500 2.907,06 0,05 1,48 15,96 Nasdaq-Comp. 8.000,23 0,30 24,21 20,57 Nasdaq-100 7.654,73 0,34 25,61 20,93 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 752 Mio 747 Mio Gewinner 1.572 1.351 Verlierer 1.359 1.577 unverändert 104 116

Etwas fester - Aus Asien und Europa kamen gute Vorgaben, zudem hatten sich einige Fed-Vertreter zuversichtlich zur heimischen Wirtschaft geäußert. Nur leicht bremsend wirkten enttäuschend ausgefallene US-Industriproduktionsdaten für März. Die Qualcomm-Aktie sprang um 23 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat sich mit Apple auf die Beilegung aller Patentstreitigkeiten geeinigt und erhält von Apple dafür eine Zahlung in unbekannter Höhe. Zudem wurden Lizenz- und Liefervereinbarungen getroffen. Apple tendierten unverändert. Unitedhealth hob das Jahresgewinnziel an. Doch nach Gewinnen der Aktie im Frühgeschäft zeigten sich die Anleger wieder verunsichert über die Perspektiven des Unternehmens, das sehr stark abhängig ist von politischen Entscheidungen. Die Aktie verlor 4 Prozent. Gut kamen die Geschäftszahlen von Johnson & Johnson an, die Aktie stieg um 1,1 Prozent. Bei Blackrock waren Einnahmen und Ergebnis weniger stark gefallen als befürchtet. Die Aktie gewann 3,2 Prozent. Dagegen enttäuschte Bank of America auf der Einnahmenseite, die Aktie hielt sich mit 0,1 Prozent leicht im Plus.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,40 0,4 2,39 119,6 5 Jahre 2,40 2,9 2,37 47,7 10 Jahre 2,59 3,8 2,55 14,5 30 Jahre 2,99 2,2 2,97 -7,7

Die leicht optimistische Stimmung am Aktienmarkt dämpfte das Interesse am "sicheren Hafen" Staatsanleihen. Sinkenden Notierungen trieben die Zehnjahresrendite um 3,8 Basispunkte auf 2,59 Prozent nach oben.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:34 % YTD EUR/USD 1,1310 +0,2% 1,1286 1,1307 -1,4% EUR/JPY 126,65 +0,2% 126,41 126,55 +0,7% EUR/GBP 0,8659 +0,1% 0,8648 0,8645 -3,8% GBP/USD 1,3062 +0,1% 1,3047 1,3079 +2,5% USD/JPY 111,99 -0,0% 112,01 111,92 +2,1% USD/KRW 1135,05 -0,2% 1137,66 1135,26 +1,9% USD/CNY 6,6946 -0,3% 6,7122 6,7073 -2,7% USD/CNH 6,6925 -0,3% 6,7124 6,7079 -2,6% USD/HKD 7,8436 +0,0% 7,8431 7,8389 +0,2% AUD/USD 0,7200 +0,3% 0,7174 0,7148 +2,2% NZD/USD 0,6744 -0,3% 0,6767 0,6756 +0,5% Bitcoin BTC/USD 5.216,01 +0,3% 5.200,75 5.064,51 +40,2%

Der überraschend deutlich erholte deutsche ZEW-Index stützte den Euro nicht. Vielmehr bremste ein Bericht die Gemeinschaftswährung, wonach mehrere EZB-Banker die Wachstumsprognosen der Notenbank für zu optimistisch halten sollen. Mit 1,1283 Dollar notierte der Euro im Späthandel in den USA etwas niedriger als am Montag. Im asiatisch dominierten Handel am Mittwoch kommt der Dollar auf breiter Front zurück nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturzahlen aus China. Zuletzt hatte der Dollar als vermeintlich sicherer Hafen immer wieder Zulauf erhalten bei negativen Konjunktursignalen. Dies kehrt sich nun um.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,52 64,05 +0,7% 0,47 +38,7% Brent/ICE 72,02 71,72 +0,4% 0,30 +31,1%

Die Ölpreise legten nach dem Rücksetzer des Vortags zu. WTI stieg um 1,2 Prozent auf 64,15 Dollar. Befürchtungen, dass die Opec und verbündete Länder die derzeit geltenden Förderkürzungen aufheben könnten, hatten die Preise zu Wochenbeginn belastet. Nun stützten aber Lieferausfälle aufgrund der bewaffneten Auseinandersetzungen in Libyen sowie Sanktionen gegen Venezuela und Iran, wie Marktteilnehmer sagten. Im Späthandel zogen die Preise weiter an, gestützt von gesunkenen Lagervorräten, die der US-Branchenverband API berichtete.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.279,05 1.276,57 +0,2% +2,48 -0,3% Silber (Spot) 15,06 14,98 +0,5% +0,08 -2,8% Platin (Spot) 884,30 881,00 +0,4% +3,30 +11,0% Kupfer-Future 2,95 2,93 +0,8% +0,02 +11,2%

Gold war erneut nicht gefragt und stand im Schatten der riskanteren Anlagen. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,9 Prozent auf 1.276 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

KONJUNKTUR JAPAN

