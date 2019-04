Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 98 auf 105 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die Erstquartalszahlen der Schweizern sollten stärker als die der anderen von ihm beobachteten Rückversicherer unter den Versicherungskosten für den Wirbelsturm "Jebi" im September 2018 gelitten haben, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sollten die Aktienkurse der Rückversicherer Munich Re und Swiss Re der saisonalen Schwäche nach der Dividendenausschüttung und vor der atlantischen Hurrikan-Saison dank ihrer Aktienrückkaufprogramme besser trotzen als andere Sektortitel. Das höhere Kursziel für Swiss Re begründete Hossain mit der weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungsbasis./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / 00:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2019 / 00:16 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

