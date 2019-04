Wien (www.anleihencheck.de) - Die türkische Wirtschaft schrumpfte im Schlussquartal 2018 um 3% gegenüber dem Vorjahr, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Unterdessen sei die Türkische Lira wieder unter Druck geraten. Die Notenbank habe die Leitzinsen nicht verändert, aber offenbar kräftig am Devisenmarkt interveniert, um die Währung zu stützen. Einigen Schätzungen zufolge habe sie im März rund ein Drittel ihrer gesamten Währungsreserven dafür aufgewandt. Immerhin sei die Inflation im Februar erneut etwas zurückgegangen und unter die 20% Marke gerutscht. ...

