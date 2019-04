Der DAX verzeichnete gestern den fünften Gewinntag in Folge. Er liess dabei die 12.000 Punkte-Marke recht deutlich hinter sich. Am Ende des Tages ging er sogar ganz leicht über 12.100 Zählern aus dem Handel. Der Tagesgewinn betrug 0,67 Prozent.



Marktidee: TecDAX. Der TecDAX hat im vergangenen September ein 18-Jahres-Hoch markiert. Danach war er in eine deutliche Korrektur übergegangen. 2019 sieht die Performance sehr gut aus. Gestern kletterte der Kurs gleich über mehrere wichtige charttechnische Marken. Solange jetzt eine bestimmte Supportzone nicht unterschritten wird, dürfte der mittelfristige Rallyemodus intakt bleiben.