Es läuft offensichtlich gut im operativen Geschäft bei der Umweltbank. Am Dienstag teilte das Unternehmen mit, dass Vorstand und Aufsichtsrat der kommenden Hauptversammlung eine Dividenden-Ausschüttung in Höhe von 0,33 Euro je Aktie vorschlagen werden. Zum Vergleich: Für 2017 wurden 0,32 Euro je Aktie ausgeschüttet. Die Zahlen für 2018 geben eine Dividendenerhöhung her. Laut der Umweltbank ist ihr Geschäftsvolumen 2018 um 9,4% auf 4,1 Mrd. Euro gestiegen. Die Umweltkredite legten 8,5% auf 2,9 ... (Peter Niedermeyer)

