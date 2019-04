Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Sittendorf, NÖ (pts006/17.04.2019/08:50) - Den Dienstag nach Ostern sollten sich Uhrenfans ganz besonders im Kalender anstreichen. An diesem Tag startet die Auslieferung der neuesten High-End Modelle der österreichischen Uhrenmarke "Viribus Unitits" https://www.viribusunitis-watches.com/ . Dem Osterhasen wurde die Auslieferung der exklusiven Uhren die im niederösterreichischen Waldviertel produziert werden, nicht gegönnt. Der 23. April wurde nämlich sehr bewusst gewählt, denn genau an diesem Tag vor zwei Jahren erblickte das erste Uhrenmodell der Marke das Licht der Welt. Seither ist viel passiert und nicht nur die Produktpalette wurde auf Grund des großen Erfolges erweitert, sondern auch die Materialauswahl wurde den hohen Ansprüchen der Uhrensammler gerecht. "Die Qualität unserer Uhren kann mit jeder Luxusuhrenmarke mithalten, das wurde uns von Branchenkennern und Juwelieren vielfach bestätigt. Zu den Stahluhren kamen daher gleich zu Beginn auch Uhren mit Bronzegehäuse, die sofort ausverkauft waren. Und auch die Farbpalette und die Uhrwerke wurde an die Wünsche der Klienten angepasst", so Thomas Hiden, der Mastermind hinter der Marke. Die 23 Modellvarianten sind auf der Homepage zu finden und Vorbestellungen der streng limitierten Uhren werden jetzt schon entgegengenommen. Der Versand erfolgt ab dem 23. April. KuK-Armee steht Pate für die Modelle von Viribus Unitis Für die Serie "Aus der Luft" verbindet der Uhrendesigner klassische, sportliche Uhrengehäuse mit Designelementen aus der Geschichte der militärischen Luftfahrt der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Wobei die Farben einzelner, herausragender Flugzeuge aus dieser Zeit Vorbild für die Gestaltung der Zifferblätter waren. Das Gehäuse und die Technik sind auf höchstem Fertigungsniveau und werden ausschließlich in Österreich produziert. Alle Uhren dieser Serie haben einen Durchmesser von 44 Millimeter bei einer Bandanstoßbreite von 22 Millimeter. Aufgrund der stark gebogenen Bandanstöße sind die Viribus-Unitis-Uhren aber auch für kleinere Handgelenke sehr bequem tragbar. Die Uhren dieser Linie zeichnen sich auch durch perfekte Ablesbarkeit auf im Dunkeln aus. Uhrenserie "Auf dem Land" begeistert mit starken Farbakzenten Für die Serie "Auf dem Land" werden Designelementen von Uniformierung der Landstreitkräfte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie abgeleitet. Im Gegensatz zu den heutigen gedeckten Armeefarben, sind es oft auch sehr auffällige Farbkombinationen, die hier zum Einsatz kommen. Egalisierungsfarben von herausragenden Einheiten bilden die Grundlage für das Uhrendesign. Die Uhren dieser Serie haben einen Durchmesser von 44 Millimeter und erscheinen in limitierter Auflage von jeweils 100 Stück, sind einzeln nummeriert und die hochwertigen Schweizer-Automatikwerke sind zusätzlich rhodiniert und dekoriert. Viribus Unitis Watches Thomas Hiden Sparbach 31 2393 Sittendorf Österreich/Austria Tel.: +43 664 5053839 E-Mail: office@viribusunitis-watches.com Homepage: https://www.viribusunitis-watches.com Facebook: https://www.facebook.com/ViribusUnitisWatches Instagram: https://www.instagram.com/viribusunitiswatches (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190417006

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2019 02:50 ET (06:50 GMT)