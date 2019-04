Internationale institutionelle Investoren bleiben auch 2018 die größte Anlegergruppe im ATX Prime, das bestätigt die jüngste Ipreo-Untersuchung im Auftrag der Wiener Börse, deren Ergebnisse Anfang der Woche auf der Konferenz "Speaking AUT Loud | The Sound of Finance" in New York vorgestellt wurden. Großanleger halten demnach insgesamt 65,3 %, der Rest wird von heimischen Privatanlegern (18,4 %) und nichtfinanziellen Firmen (16,3 %) gehalten. Unter den Großanlegern sind US-amerikanische Investoren die loyalste Anlegergruppe. Absolut investierten sie per Jahresende 2018 10,7 Mrd. Euro in rot-weiß-rote Aktien. "Die Wiener Börse hat für österreichische Unternehmen und globale Investoren das beste Angebot. Das ...

