Der deutsche Aktienmarkt ist nach überraschend starken Konjunkturdaten aus China am Mittwoch kaum verändert in den Tag gestartet. Der Dax notierte zu Handelsbeginn mit 12.103 Punkten auf dem Niveau des Vortages. Das Wachstum in China fiel zuletzt etwas stärker aus als erwartet, zudem zogen Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze an.

