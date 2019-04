Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technologie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der Dreßler Bau GmbH bekannt.

Das in Aschaffenburg ansässige Unternehmen Dreßler wurde 1913 gegründet und konnte im Jahr 2018 mit über 500 Mitarbeitern eine Gesamtbauleistung von 269 Millionen Euro erzielen. Dreßler operiert an sechs Standorten in Deutschland und hat sich durch den Einsatz moderner Technologien ...

