Vancouver, British Columbia, den 16. April 2019 - Desert Mountain Energy Corp. (das Unternehmen) (TSX.V: DME / US OTC: DMEHF / Frankfurt: QM01) freut sich, berichten zu können, dass es derzeit geologische Studien und Gasproben durchführt, um das Helium-Potenzial seines Öl- und Gasprojekts Kight Gilcrease Sand Unit in Seminole County, Oklahoma, (KGSU-Projekt) zu bestimmen.

Das KGSU-Projekt befindet sich in einem Gebiet von Oklahoma, das zahlreiche heliumhaltige Gasbohrlöcher mit einem kommerziellen Produktionsgehalt aufweist, der typischerweise zwischen 0,6 Prozent und 1,4 Prozent He liegt.

Das KGSU-Projekt bleibt zwar ein wichtiges Ziel für eine verbesserte sekundäre Ölproduktion durch Wasserflutung, das Management ist jedoch der Meinung, dass die Liegenschaft auch ein gutes Potenzial für die Heliumproduktion bietet.

Die Booch, Senora und Earlsboro Sands, von rund 660 Meter bis rund 832 Meter, gelten wegen ihres dichten Kalk- oder Anhydrithuts und der Nähe zu bekannten oder angezeigten Verwerfungsstrukturen als sehr vielversprechend. Das Unternehmen testet derzeit Gas aus bestehenden Bohrlöchern vor Ort, um das Vorhandensein von Helium festzustellen. Die wirtschaftliche Rentabilität hängt letztlich von der Qualität, dem Druck und der Größe des Heliumspeichers ab. Es werden in Kürze Ergebnisse erwartet.

Die zielgerichteten Arbeiten und der Genehmigungsprozess werden beim Heliopolis-Helium-Projekt des Unternehmens im Holbrook-Becken in Arizona mit bisher guten Fortschritten vorangetrieben. Heliopolis bleibt das Flaggschiffprojekt des Unternehmens und das Management freut sich auf das bevorstehende Bohrprogramm, mit dem drei Ziele in verschiedenen Bereichen des Beckens getestet werden sollen.

Zur Geschichte des KGSU-Projektes ist zu sagen, dass es in einem Verwaltungsverfahren, das alle Arbeits- und Lizenzgebühreninteressen an dem Projekt konsolidierte und vereinheitlichte, von der Oklahoma Corporation Commission (OCC) mit Verordnung Nr. #375263 vom 19. Juli 1993 zugelassen und genehmigt wurde, und zwar als verbessertes Ölgewinnungsprojekt, das hauptsächlich sekundäre Gewinnungsverfahren mit Hilfe von Wasserflutung nutzt. Das KGSU-Projekt hat eine historische Produktion, die vom OCC auf 1.690.240 Barrel Öl geschätzt wird, und besteht derzeit aus sieben (7) Bohrlöchern vor Ort, von denen eines in Betrieb ist. Das produzierte Öl ist ein leichtes schwefelfreies Rohöl, das zwischen einem API-Gehalt von 34 bis 43 schwankt.

Das KGSU-Projekt umfasst ein Gebiet von rund 358 Hektar, dem im Wesentlichen die bekannte ölführende Gilcrease Sandstein-Formation zugrunde liegt. Die gepachteten Liegenschaften von KGSU befinden sich acht Meilen südlich von Wewoka auf beiden Seiten des Wewoka State Highway 56, in einem Teil von S/2 von Abschnitt 6, alle von Abschnitt 7 und von NW/4 von Abschnitt 18, T6N R8E Seminole County, Oklahoma.

Es befindet sich nicht in einem umweltrelevanten Gebiet oder in einem bekannten indianischen Reservat. Nach Schätzungen des OCC hat die ölführende Förderzone eine Breite von rund 3,5 Meter bis 12,2 Meter und tritt in einer Tiefe von etwa 831 Meter bis 856 Meter auf, wie sich auch aus geophysikalischen Aufzeichnungen aus der Adams #1 Maverick Quelle ergibt, die im Teilbereich SW/4 SE/4 SW/4 in Abschnitt 7-6N-8E, Seminole County, gebohrt wurde.

Irwin Olian, CEO von Desert Mountain Energy, erklärt dazu: Wir haben unser Heliopolis-Projekt in Arizona so schnell wie möglich vorangetrieben und freuen uns auf die Bohrungen in den kommenden Monaten, sahen aber auch eine Gelegenheit, durch die Untersuchungen des Heliumpotenzials unserer Kight-Gilcrease-Liegenschaft in Oklahoma den Shareholder Value zu steigern. Dementsprechend testen wir nun Bohrlöcher auf dieser Liegenschaft auf Heliumgehalt und sind optimistisch, was das Potenzial betrifft.

Über Desert Mountain Energy

Das Unternehmen ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Helium-, Öl- und Gaskonzessionen im Südwesten der USA beschäftigt. Bis zum 5. September 2018 besaß das Unternehmen auch das von ihm entwickelte Yellowjacket-Goldprojekt in Atlin (British Columbia). Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Vancouver (Kanada). -

Das Unternehmen wurde am 30. April 2008 gemäß den Gesetzen der Provinz British Columbia eingetragen und hieß früher African Queen Mines Ltd.. Im Rahmen einer Ausgliederungstransaktion in Zusammenhang mit der Übernahme von Pan African Mining Corp. durch Asia Thai Mining Co. Ltd. erhielt es zunächst bestimmte Aktiva im Süden Afrikas.

