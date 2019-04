Baierbrunn (ots) -



In einem neuen Job sind viele Menschen mit Diabetes unsicher, wie und wann sie den Kollegen von ihrer Erkrankung erzählen sollen. "Vielleicht nicht unbedingt am ersten Tag und nicht ausgerechnet während der ersten wichtigen Teamsitzung", empfiehlt Eva Küstner, Diplompsychologin und Fachpsychologin Diabetes (DDG) aus Gau-Bischofsheim, im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Besser sei es, die Diabetes-Utensilien dann auszupacken, wenn alle halbwegs entspannt seien, zum Beispiel in der Pause. "Und dann erklärt man ruhig, was man da tut."



Grundsätzlich sei es eine persönliche Entscheidung, ob man den Kollegen vom Diabetes erzähle oder nicht. "Viele empfinden es als weniger anstrengend, über den Diabetes zu sprechen, als ihn zu verschweigen", sagt die Psychologin. Denn Blutzucker und Arbeit habe man besser im Griff, wenn man nicht ständig nach Gelegenheiten suchen müsse, um heimlich zu messen und zu spritzen.



