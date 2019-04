Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING angesichts eines Berichts über ein angemeldetes Interesse an der Commerzbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Wie Analyst Maxence Le Gouvello Du Timat in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, wäre dies eine überraschende Idee der niederländischen Bank, zumal externes Wachstum gar nicht zu deren Strategie gehöre. Insgesamt würde die ING im Falle eines Zuschlags aber vor denselben Aufgaben stehen wie alle anderen Institute./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2019 / 13:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2019 / 13:18 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-04-17/10:17

ISIN: NL0011821202