Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist das Volumen vor der verkürzten Osterwoche deutlich zurückgegangen. Die Anzahl der Abschlüsse legte dagegen zu. Das Gesamtvolumen verzeichnete einen Rückgang um gut 27 Prozent auf 1,1 Millionen Franken, generiert in 83 Transaktionen nach 78 in der Vorwoche. Der ZKB eKMU-Index schloss die vergangene Handelswoche dank dem Wochengewinner Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen (+10,7%) leicht im Plus. Er legte um 0,3 Prozent auf 1'257,38 Franken zu.

Die Aktien von sitEx Properties avancierten um 9,1 Prozent und die Valoren von Espace Real Estate legten mit einem Umsatz von leicht unter 100'000 Franken um 4,3 Prozent zu. Volumen von etwas über 80'000 Franken erzielten die NZZ-Aktien. Sie wurden nach der Generalversammlung und der Wiedereröffnung des Aktienregisters rege gesucht und stiegen um 3,1 Prozent.

Auf der Gegenseite standen die Papiere von Schweizer Zucker ohne Nachrichten unter Druck. Sie büssten 5,7 Prozent ein. Die Aktien der Rapid Holding litten unter Gewinnmitnahmen und sanken um 1,7 Prozent. Ebenfalls um 1,7 Prozent gingen die Papiere der Energie Zürichsee Linth zurück.

Mit fast 449'000 Franken in zwölf Abschlüssen generierten die Repower-Aktien das höchste Volumen. Die Inhaberaktien von Reishauer erzielten 321'000 Franken und CKW gut 121'000 Franken. Espace Real Estate erreichten mit 99'600 Franken die Umsatzmarke von 100'000 Franken knapp nicht.

Ohne Auswirkungen auf die Titel des Kongresshauses Zürich blieb die Nachricht, dass der Umbau von Kongresshaus und Tonhalle Zürich teurer als geplant wird. Für die Instandsetzung braucht es eine Erhöhung des Kredits um 9,4 Millionen Franken. Ausserdem verschiebt sich der Eröffnungstermin um ein halbes Jahr. Für die Tonhalle entstehen dadurch Kosten von 3,7 Millionen Franken, die die Stadt tragen soll.

Daneben gab es einige weitere Unternehmensneuigkeiten, insbesondere Geschäftsergebnisse. Die Schilthornbahn beförderte im vergangenen Jahr 17 Prozent mehr Gäste und knackte mit einem Umsatzplus von knapp 8 Prozent die 30-Millionen-Franken-Schwelle. Der Jahresgewinn 2018 betrug 1,67 Millionen nach 1,31 Millionen im Vorjahr.

Die Rhätische Bahn (RhB) transportierte noch nie so viele Fahrgäste wie 2018. Die Passagierzahl stieg um drei Prozent auf 12 Millionen. Bei einem Gesamtertrag von 372 Millionen Franken wies die Bahn im vergangenen Jahr einen Gewinn von 1,7 Millionen Franken aus, gegenüber 1,2 Millionen Franken im Vorjahr.

Bei der Clientis Bank Toggenburg erhöhte sich der Geschäftserfolg 2018 um 21 Prozent auf 4,6 Millionen Franken. Unter dem Strich verblieb ein leicht höherer Gewinn von 2,77 Millionen Franken (Vorjahr 2,76 Millionen).

Die Grand Resort Bad Ragaz Gruppe erwirtschaftete einen konsolidierten Umsatz von 108,5 Millionen Franken (-1,3%). Dagegen nahm der Reingewinn um 12,5 Prozent auf 7,5 Millionen zu. Wie schon im Vorjahr wird ein Dividendenverzicht beantragt.

Unternehmensnachrichten

Die Schilthornbahn in Mürren hat im vergangenen Jahr mehr Gäste befördert und so beim Umsatz einen neuen Rekord erzielt. Auch beim Jahresgewinn ging es entsprechend aufwärts. Der Start ins neue Jahr ist der Gruppe dank guter Schneeverhältnisse ebenfalls geglückt. Den Umsatz steigerte das Bergbahnunternehmen 2018 um knapp 8 Prozent auf 30,9 Millionen Franken. Dabei verzeichnete die Gruppe, die im Berner Oberland nebst der bekannten Seilbahn auf den Ausflugsberg Schilthorn auch noch die Standseilbahn auf den Allmendhubel und die Wintersportanlagen in Mürren betreibt, einen Gästerekord. Total wurden 5,54 Millionen Passagiere auf den Anlagen befördert, gut 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Sowohl im Wintergeschäft wie auch im Sommergeschäft wurden derweil höhere Frequenzen verzeichnet. Die Besucherzahl stieg in den Monaten Januar bis April und Dezember um 15 Prozent auf 3,04 Millionen Passagiere. Im Sommergeschäft gab es ein Plus von 20 Prozent auf 2,49 Mio. In der Erfolgsrechnung steigerte die Schilthornbahn das operative Ergebnis (EBITDA) um 7 Prozent auf 9,98 Mio Franken. Nachdem im Vorjahr der Gewinn aufgrund eines einmaligen ausserordentlichen Aufwandes noch tiefer ausgefallen war, legte das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...