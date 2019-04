Peking - Chinas Wirtschaft hat zu Beginn des Jahres das Wachstumstempo aus dem vierten Quartal 2018 gehalten und damit die Erwartung von Analysten übertroffen. Die zweitgrösste Volkswirtschaft legte in den Monaten Januar bis März um 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie das Statistikamt mitteilte. Experten hatten wegen der negativen Auswirkungen des Handelskrieges mit den USA für das erste Quartal ein etwas langsameres Wachstum von 6,3 Prozent erwartet.

Überraschend stark gewann Chinas Industrieproduktion an Fahrt. Im März legte die Fertigung in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt laut Regierungsangaben im Jahresvergleich um 6,5 Prozent zu. Analysten hatten nur einen Zuwachs um 5,6 Prozent erwartet. In den beiden ersten Monaten des Jahres war die Produktion nur um 5,3 Prozent im Jahresvergleich gestiegen und damit so schwach wie seit etwa zehn Jahren nicht mehr. Wegen des chinesischen Neujahresfestes veröffentlichen die chinesischen Statistikbehörden Wirtschaftszahlen für Januar und Februar stets zusammen.

Höhere Umsätze im Einzelhandel

Etwas besser als erwartet entwickelten sich die Umsätze im chinesischen ...

