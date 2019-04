Es ist kein Geheimnis, dass die zuletzt eher schwachen Zahlen zur Absatzentwicklung bei den Marken des VW-Konzerns dem großen Markt China zu "verdanken" waren. Denn im Reich der Mitte schwächelte die Nachfrage nach Automobilen in den vergangenen Monaten bekanntlich. Es sei nur auf die VW-Tochter ŠKODA verwiesen. VW hatte mitgeteilt, dass bei dieser Tochter der eigene Absatz im 1. Quartal 2019 in China um beachtliche 18,8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken ist. In absoluten Zahlen ging ... (Peter Niedermeyer)

