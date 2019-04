Das Finanzvermögen der privaten Haushalte stieg 2018 um 1 Prozent auf 661 Mrd. Euro. Der trotz Neuinvestitionen in Finanzprodukte in Höhe von 13 Mrd. Euro verhältnismäßig geringe Anstieg war auf Kursrückgänge an den Wertpapier-Börsen im vierten Quartal 2018 zurückzuführen, so die OeNB. Täglich fällige Einlagen waren trotz des Niedrigzinsumfelds weiterhin die gefragteste Anlageform. Im Jahr 2018 erlitten private Anlegerinnen und Anleger bei börsennotierten Aktien Kursverluste von 11 Prozent, womit sich der Bestand von 25,2 Mrd. Euro im Vorjahr auf 22,4 Mrd. Euro im Jahr 2018 verringerte. Bei Investmentzertifikaten zeigte sich ein ähnliches Bild - es kam kursbedingt zu Einbußen von 7,2 Prozent, das ist doppelt so ...

