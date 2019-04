BERLIN (Dow Jones)--Wegen der Konjunkturschwäche und neuer Steuergesetze erwarten die Haushaltspolitiker der Union eine drastische Verschlechterung der Steuerschätzung für den Bund. "Gegenüber der Steuerschätzung vom Oktober wird der Bund bei der neuen Steuerschätzung erhebliche Mindereinnahmen in der Größenordnung eines niedrigeren zweistelligen jährlichen Milliardenbetrags hinnehmen müssen", sagte der Chefhaushälter der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg (CDU), der Rheinischen Post.

Die nachlassende Konjunktur sei aber "nur die halbe Wahrheit", betonte Rehberg. "Die andere halbe Wahrheit ist: Der Bund gibt den Ländern ab 2020 weitere Umsatzsteuerpunkte ab." Im Ergebnis werde der Bund 2020 erstmals weniger Steuereinnahmen haben als die Länder. Soziale Mehrausgaben seien deshalb nicht mehr finanzierbar. "Die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung zum Beispiel wird nicht realisierbar sein", sagte er. Das Gleiche gelte für die Abschaffung der Doppelverbeitragung bei den Betriebsrenten.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wird am Mittwochvormittag die neue Wachstumsprognose der Bundesregierung vorlegen und dürfte die bisherigen Annahmen dabei deutlich reduzieren. Die Prognose ist die Grundlage der Berechnungen der Steuerschätzer, die vom 7. bis zum 9. Mai in Kiel zusammenkommen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich allerdings bereits im Vorfeld der neuen Prognose mehrfach gegen staatliche Konjunkturprogramme ausgesprochen. "Ein langsameres Wachstum bleibt immer noch ein Wachstum", sagte er am Dienstag im ZDF-heute-journal nach Angaben des Senders. Unter anderem verwies er auf eine weiter steigende Tendenz der jetzt schon auf einem Höchststand befindlichen Beschäftigung in Deutschland. Daher sei es nicht die Zeit, "davon abzugehen, dass wir in Deutschland weiter darauf bestehen, dass wir keine neuen Schulden machen."

Würden politische Risiken wie der Handelsstreit zwischen den USA und China und der Brexit gelöst, könne man "auch wieder von einem besseren Wachstum ausgehen." Auch die Steuereinnahmen nähmen weiter zu. "Sie steigen ein wenig weniger, als viele erwartet haben, aber es bleiben steigende Steuereinnahmen", meinte Scholz. Der Finanzminister hatte bereits bei der am Wochenende zu Ende gegangenen Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds eine Beseitigung politischer Risiken angemahnt, um die Konjunktur zu verbessern.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2019 04:27 ET (08:27 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.