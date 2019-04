Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Danone nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Erlöskennziffern des Nahrungsmittelkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Danone sollte auch mittelfristig fähig sein, den Umsatz jährlich um einen Prozentsatz im mittleren einstelligen Bereich zu steigern./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / 02:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2019 / 02:14 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-04-17/10:56

ISIN: FR0000120644