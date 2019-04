Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte dümpeln am Mittwoch vor sich hin. Der EuroStoxx50 notierte zuletzt 0,01 Prozent im Minus bei 3462,99 Punkten. Der französische Leitindex Cac 40 gewann 0,08 Prozent auf 5532,87 Punkte. In London sank der FTSE 100 um 0,21 Prozent auf 7454,33 Zähler.

Die Marktexperten der UBS verwiesen darauf, dass die Rally im EuroStoxx 50 nun schon fast vier Monate andauert "und ein Ende ist noch nicht wirklich in Sicht". Bei dieser dynamischen Aufwärtsbewegung habe der Leitindex der Eurozone um nahezu 20 Prozent zugelegt, denn jede Korrektur sei von den Börsenbullen zeitnah wieder hochgekauft worden. Mit dem Ausbruch über die 3450-Punkte-Marke sei ein neues Kaufsignal entstanden. Allerdings sei der EuroStoxx mittlerweile auch überkauft, so dass Anleger in den kommenden Tagen vorsichtiger agieren sollten, empfahlen die UBS-Strategen.

Unter den Einzelwerten stachen die Aktien von ABB mit einem Kursgewinn von 5,4 Prozent besonders heraus. Beim Elektrotechnikkonzern kommt es überraschend zu einem Wechsel an der Spitze. Konzernchef Ulrich Spiesshofer tritt mit sofortiger ...

