Alles über Oliver Kalkofe - den Mann der Stunde und "Kalkofes Mattscheibe" - die Jubiläumsgala exklusiv im neuen Festival der Liebe Podcast mit Kai Blasberg.



Oliver Kalkofe schlüpft seit fast drei Jahrzehnten mit einem nie enden wollenden Einsatz der Hingabe und Herzensfreude von Kostüm zu Kostüm. Mittlerweile trägt er aber nicht mehr nur die gut fixierten und mit Haarspray durchlasierten Perücken und auf Maß getrimmten Kleider. Nein. Heute geht es deutlich feierlicher zu. Mit seinem Mattscheiben-Markenzeichen einem schnittigen Smoking und pinkfarbener Fliege freut er sich - gemeinsam mit seinen Fans und Weggefährten - auf 25 JAHRE KALKOFES MATTSCHEIBE nur auf TELE 5.



Gemeinsam mit prominenten Gästen feiert der TV-Terminator in der großen Jubiläumsgala am "Kalkfreitag", 19. April ab 20.15 Uhr live auf TELE 5 25 Jahre ein Vierteljahrhundert Fernsehgeschichte und die vom Publikum gewählten 25 besten Mattscheibe-Clips aus 25 Jahren. Mit dabei sein werden Helmut Zerlett, Dietmar Wischmeyer, Christian Steiffen und andere Weggefährten. Natürlich dürfen auch ehemalige Mattscheiben-Opfer der vergangenen Jahre nicht fehlen. Erwartet werden Schlagerstar Sascha Heyna, Axel Schulz und viele weitere Überraschungsgäste. Moderiert wird die große Gala von keinem Geringeren als Peter Rütten - Kalkofes langjähriger Wegbegleiter, Freund und SchleFaZ-Kollege, unterstützt von Simon Gosejohann.



Aber was wäre die Kalkofe-Mania ohne eine gehörige Portion Social Media? Aus diesem Grund wird Oliver Kalkofe am Kalkfreitag Facebook gehörig auf den Kopf stellen. In einer einmaligen Facebook Live-Übertragung parallel zum MATTSCHEIBE-Marathon chattet die Fernsehlegende von 13.30 bis 15 Uhr höchstpersönlich über den Kalkofe und TELE 5 Facebook-Account parallel mit seinen Fans.



Noch mehr Bilder im Kopf und wissenswerte Einblicke in 25 Jahre Fernsehgeschichte von und mit Oliver Kalkofe gibt es nur im brandneuen Festival der Liebe Podcast.



Jetzt unbedingt reinhören: https://soundcloud.com/festival_der_liebe



