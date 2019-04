Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit dem 10. April sind zwei neue Exchange Traded Funds von UBS Global Asset Management über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit den neuen Aktien-ETFs könnten Anleger erstmals in die Wertentwicklung von Unternehmen aus dem S&P 500-Index investieren, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen würden. Der S&P 500 ESG Index bilde 75 Prozent der Marktkapitalisierung des S&P 500-Index ab und umfasse US-Aktienunternehmen, die verglichen mit ihren Mitbewerbern ein besonders hohes Rating im Bereich Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (Environment, Social and Governance) aufweisen würden. Der Index sei nach Marktkapitalisierung gewichtet. ...

