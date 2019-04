FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES JD SPORTS FASHION PL PRICE TARGET TO 690 (570) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS ANTOFAGASTA TO 'MARKET-PERFORM' ('OUTPERFORM') - BERNSTEIN INITIATES BURBERRY GROUP WITH 'UNDERPERFORM' - TARGET 1725 PENCE - HSBC CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 6400 (6520) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS RIO TINTO TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 4801 (4824) PENCE - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5200 (5300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS GALLIFORD TRY PRICE TARGET TO 865 (970) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RESUMES SSE PLC WITH 'EQUAL-WEIGHT' - RBC RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 750 (650) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 280 (270) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6200 (5700) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 2500 (2400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR DIAGEO TO 3500 (3300) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 460 (425) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 1020 (860) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2400 (2250) PENCE - 'BUY'



- LIBERUM RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 620 (470) PENCE - 'BUY'



