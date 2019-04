Ein Medienbericht über ein Interesse des niederländischen Finanzkonzerns ING an der Commerzbank hat den Aktienkurs des deutschen Geldhauses weiter angeschoben. Nachdem das Papier schon im späteren Dienstagshandel kräftig zulegen konnte, ging es am Mittwochvormittag noch einmal nach oben. Zuletzt kletterte die Aktie um rund drei Prozent auf 8,20 Euro.

Das "Manager Magazin" hatte berichtet, ING habe die Commerzbank und die Bundesregierung um Gespräche über eine Übernahme des Instituts gebeten. Eine Quelle hierfür nannte das Magazin nicht. Anleger von ING agierten am Mittwoch zögerlich: die am Vortag noch freundlich aus dem Handel gegangene Aktie fiel in Amsterdam um 0,66 Prozent.

Maxence Le Gouvello Du Timat vom Analysehaus Jefferies sprach von einem überraschenden Schritt, da dieser nicht Teil des ursprünglichen Plans von ING sei. Es gäbe mögliche Synergien im deutschen und polnischen Geschäft. Dem gegenüber stünden aus Sicht des Experten aber erhebliche Risiken bei der Strukturierung des Deals, ebenso wie bei der Zusammenlegung der IT und dem Kapitalbedarf. Nicht zuletzt wäre eine Verlegung des ING-Hauptsitzes nach Frankfurt mit scharfer Kritik in den Niederlanden verbunden, so der Analyst.

Ein Händler zeigte sich auch aus einem anderen Grund skeptisch: "Die Bundesregierung scheint vehement auf eine deutsche Lösung hinzuarbeiten", sagte er mit Blick auf laufende Gespräche der Commerzbank über ein Zusammengehen mit der Deutschen Bank . Seit Mitte März loten die beiden Frankfurter Institute die Möglichkeit eines Zusammenschlusses aus. Noch im April wird mit einer Entscheidung gerechnet, wie es weitergeht.

Derzeit gestaltet sich die Lage noch unklar. Commerzbank-Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann hatte zuletzt Konzernchef Martin Zielke in den Gesprächen mit der Deutschen Bank den Rücken gestärkt. Bei der Deutschen Bank ist der Widerstand gegen einen Zusammenschluss aber groß. Die Belegschaft ist einer Umfrage des Gesamtbetriebsrats zufolge mit großer Mehrheit gegen eine Bankenhochzeit.

Vom Interesse der ING beflügelt, steuert die Commerzbank-Aktie nun auf den fünften Gewinntag in Folge zu. Das Papier festigt sich aktuell über der 200-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Nach einer zunächst verhaltenen Erholung von den Dezember-Tiefs bei rund 5,60 Euro hat die Aktie wieder an Schwung gewonnen.

Nach Bekanntwerden von Fusionsgesprächen mit der Deutschen Bank hatte es im März bereits stärkere Kursausschläge gegeben, ohne dass der Wert in der Summe allzu weit vorangekommen wäre. An den vergangenen Tagen hatten vor allem die Quartalsbilanzen der US-Großbanken den gesamten Finanzsektor angetrieben./mf/niw/tih/mis

