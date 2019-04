Die Gebote gegenüber der Europäischen Gemeinschaftswährung bleiben am Mittwoch erhalten und so notiert der EUR/USD nur knapp unter dem Tageshoch über 1,1320. EUR/USD mit CPI Daten unverändert Das Paar bleibt heute in seiner vertrauten Range, nach dem die Eurozonen Inflationsdaten für März veröffentlicht wurden. Das CPI liegt auf Jahresbasis bei 1,4 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...