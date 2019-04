Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach Phase-III-Daten der STR1VE-Studie zur Genersatztherapie Zolgensma (AVXS-101) auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Die Daten stützten seine vorherige Analyse zu AVXS-101 in der Behandlung von spinaler Muskelatrophie (SMA) des Typs 1 und sollten die Erwartungen an das Produkt nicht signifikant verändern, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / 08:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2019 / 08:24 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-04-17/12:01

ISIN: CH0012005267