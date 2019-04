Hannover (www.anleihencheck.de) - War es vergangene Woche noch die DZ HYP, die mit ihrem Bond über 15 Jahre den Markt für langlaufende Covered Bonds wieder eröffnete, die letzte Emission mit einer Laufzeit über zehn Jahren datiert aus Anfang Januar, so folgten in den vergangenen fünf Handelstagen gleich zwei Institute mit Laufzeiten von 20 Jahren, so Dr. Frederik Kunze und Henning Walten von der NORD/LB. ...

