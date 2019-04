Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Polen steht vor einer Reform seines Pensionssystems, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".Ab 2020 sollten Wertpapiere in Höhe von 42 Milliarden Dollar aus bisher obligatorischen Pensionsfonds auf private Konten übertragen werden. Dafür werde eine Gebühr von 15 Prozent des Vermögenswertes an das staatliche Sozialversicherungssystem überwiesen. Würden die Bürger dem Transfer widersprechen, werde der komplette Vermögenswert ihrem Sozialversicherungskonto gutgeschrieben. Da in beiden Fällen die benötigten Sozialausgaben der Regierung geringer ausfallen würden und der Staatshaushalt somit entlastet werde, hätten polnische Staatsanleihen sowie der Zloty von der Reformankündigung profitiert. ...

