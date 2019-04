Düsseldorf (ots) - Klüh Catering, mit einem Umsatz von rund 140 Mio. Euro einer der großen Dienstleister Deutschlands in diesem Segment, gehört zu den Unternehmen, die sich sowohl durch innovative Stärke als auch durch Nachhaltigkeit auszeichnen. Eine herausragende Rolle des Familienunternehmens bestätigen auch unabhängige Studien, aktuell eine große WELT-Untersuchung zur Innovationskraft von Unternehmen.



Für die WELT-Studie wurden über 300.000 Führungskräfte zur Innovationskraft deutscher Unternehmen befragt und auswertbare Daten für insgesamt 2.867 Unternehmen ermittelt. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist die Spitzenbewertung "Unternehmen Nr. 1 - Höchste Innovationskraft" für Klüh Catering.



Klüh Catering Geschäftsführer Thorsten Greth: "Innovationen sind für den wirtschaftlichen Erfolg von morgen von existenzieller Bedeutung und Teil unserer Unternehmenskultur. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung der WELT, die uns bescheinigt, in diesem Bereich die Nr. 1 unserer Branche zu sein."



Auch in einer kürzlich durchgeführten Nachhaltigkeitsstudie des Magazins Focus konnte Klüh Catering glänzen: Die Studie wertete annähernd 500.000 Verbraucherurteile für eine Vielzahl von Branchen aus und listete Klüh Catering unter die Top 5 Contract Caterer des Landes.



Bereits 2018 wurde Klüh Catering in 3 Kategorien mit dem Deutschen Kunden-Award ausgezeichnet.



Über Klüh:



Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport und Facility Service werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch integrierte Servicekonzepte angeboten.



Das Unternehmen setzt mit annähernd 50.000 Mitarbeitern in acht Ländern rund 806 Mio. Euro (2018) um.



