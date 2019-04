Der Wirtschaftsminister halbiert die Wachstumsprognose für 2019 auf 0,5 Prozent. Altmaier will mit einer Unternehmenssteuerreform gegensteuern.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat als Reaktion auf die aktuelle Wachstumsschwäche eine Entlastung der deutschen Wirtschaft gefordert. "Wir brauchen strukturelle Entlastungen", sagte der CDU-Politiker. Das beziehe sich auf Steuern, Abgaben und die Bürokratie. Zugleich forderte Altmaier ein Moratorium für Maßnahmen des Koalitionsvertrages, welche die Unternehmen zusätzlich belasten würden.

Altmaier begründete die Forderungen mit der Konjunkturabkühlung. Der Wirtschaftsminister stellte am Mittwoch die Frühjahrsprognose der Bundesregierung vor. Sie rechnet in diesem Jahr nur noch mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,5 Prozent. Im Januar war Altmaier im Jahreswirtschaftsbericht noch von einem Plus von 1,0 Prozent ausgegangen.

Die jüngsten Daten, etwa zu Produktionseingängen, hätten gezeigt, dass die Erholung im ersten Quartal noch nicht mit voller Kraft spürbar gewesen sei, begründete Altmaier die erneute Korrektur nach unten. Man habe sich "ehrlich machen" wollen.

Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...