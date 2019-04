Die Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8) mit Sitz in Grünwald will eine Dividende in Höhe von 0,77 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 an die Aktionäre ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 30,20 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,55 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 4. Juni 2019 statt. Dermapharm steigerte die Umsatzerlöse im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um ...

