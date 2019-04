IRW-PRESS: exmceuticals Inc.: EXMceuticals schließt zweite Tranche der Privatplatzierung ab

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT.

16. April 2019, Vancouver, British Columbia - EXMceuticals Inc. (CSE: EXM) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zweite Tranche seiner Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Platzierung) abschließen konnte. Ergänzend zur Pressemeldung des Unternehmens vom 14. März 2019 hat das Unternehmen im Rahmen der zweiten Tranche über die Privatplatzierung von 1.856.904 Stammaktien (die Aktien) zum Preis von 1,35 Dollar pro Aktie einen zusätzlichen Bruttoerlös in Höhe von 2.506.820 Dollar generiert. Das Unternehmen konnte damit über die erste und zweite Tranche einen Bruttoerlös von insgesamt 3.518.538 Dollar aufbringen.

Alle im Rahmen der Platzierung verkauften Aktien sind nach den Vorschriften der Canadian Securities Exchange sowie den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden, die am 18. August 2019 endet. Der Erlös aus der Platzierung wird für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet. In Verbindung mit der zweiten Tranche der Platzierung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Provisionen (Finders' Fees) in Höhe von 142.969 Dollar in bar zu entrichten und insgesamt 105.903 Finders' Warrants (die Finders' Warrants) zu begeben. Jeder Finders' Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten nach Abschluss der Platzierung ausgeübt und gegen eine Stammaktie aus dem Kapital des Unternehmens zum Preis von 1,35 Dollar eingelöst werden.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON EXMCEUTICALS INC.

Michel Passebon, Chief Executive Officer & Director

Nähere Informationen erhalten Sie über:

John Anderson, Chairman

Tel: +1 403-870-1562

E-Mail: john@EXMceuticals.com

Rodney Verma

Tel: +1 604 897 0132

E-Mail: investors@EXMceuticals.com

Die Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.

