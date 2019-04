Mit neuem Schwung wird die Messe STMconnect vom 7. bis09. Mai 2019 in Nürnberg ihre Tore öffnen. "2019 präsentiert sich die Veranstaltung nicht nur mit neuem Namen, sondern hat noch mehr Weiterentwicklungen zu bieten als bisher", ist sich Anthula Parashoudi, Bereichsleiterin von Mesago Messe Frankfurt, sicher. Der neue Name "SMTconnect" sollte das Thema und die Besonderheit der Veranstaltung auf den ersten Blick erkennen lassen und gleichzeitig die Bedürfnisse der Community widerspiegeln. Die Messe, die sich für die nächsten Jahre "SMTconnect - Lösungen für elektronische Baugruppen und Systeme" nennen wird, soll verdeutlichen, wohin die Reise künftig gehen wird: "anwenderorientiert" soll sie vor allem werden. Ziel ist es, neue Zielgruppen zu erschließen und der Community noch mehr Möglichkeiten zum Austausch und zum gemeinsamen Arbeiten an den Herausforderungen der Branche zu bieten.

Alle Facetten der Elektronikfertigung will Mesago mit Sonderschauen und Gemeinschaftsständen abdecken. Traditionell wird die Fertigungslinie "Future Packaging", organisiert vom Fraunhofer IZM in Halle 5, Stand 434, zum Publikumsmagneten avancieren. Das diesjährige Thema heißt: "Get in the Ring - Herausforderungen an die moderne Fertigung". Ebenfalls wieder dabei ist der IPC-Handlötwettbewerb (Halle 4, Stand 400), bei dem Lötprofis und Young Professionals die Möglichkeit haben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...