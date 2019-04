Ist Huawei eine Gefahr für den Westen? Gründer und Chef Ren Zhengfei weist US-Vorwürfe zurück, fordert Steuersenkungen in China - und warnt vor einem neuen kalten Krieg.

WirtschaftsWoche: Herr Ren, Sie haben kürzlich Donald Trump wegen seiner Wirtschaftspolitik als einen großen Präsidenten gepriesen. Müsste er nicht Ihr größter Feind sein?Ren Zhengfei: Unternehmen weltweit werden von zu hohen Abgaben belastet. Wenn diese Belastung nicht verringert wird, haben Unternehmen keine Luft zum Atmen. Präsident Donald Trump ist großartig, weil er in einem so kurzen Zeitraum eine Senkung der Steuersätze durchgesetzt hat - und das in einem demokratischen Land.

Also hat Trump sogar Vorbildfunktion für die Welt?Nun, sein Ziel sollte es auch sein, ausländische Investitionen anzuziehen. Wenn er andere Länder und ausländische Unternehmen weiter einschüchtert, werden sie weniger in den USA investieren. Seine Steuersenkungspolitik wäre dann viel weniger effektiv. Tatsächlich hoffe ich auch, dass China seine hohen Steuersätze erheblich senken wird.

Warum gerade jetzt?Die hohen Steuersätze haben damals, als die Arbeitnehmerkosten niedrig waren, Sinn gemacht. Aber inzwischen sind die gestiegen. Wenn die Steuern daher nicht sinken, würde dies meiner Meinung nach der Entwicklung des Landes schaden.

Trump will auch Huawei einschüchtern. Die USA versuchen, ihre Alliierten, unter anderem Deutschland, davon zu überzeugen, keine Technik mehr von Ihnen einzusetzen oder zumindest die Sicherheitskontrollen massiv zu verschärfen. Hat sich der Boykott schon auf Ihr Geschäft ausgewirkt?Nein. Unser Umsatz wuchs im ersten Quartal 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 30,6 Prozent und der Gewinn um 35,4 Prozent. Ich möchte deshalb jenen US-Politikern danken, die andere dazu aufgerufen haben, uns auf der ganzen Welt zu blockieren.Warum?Was die USA getan haben, hilft ihnen nicht, ihre Ziele zu erreichen. Es führt zum Gegenteil.Die derzeitige Debatte bringt viele zum Nachdenken: Die USA haben doch vor niemandem Angst. Aber warum haben sie jetzt Angst vor dem "kleinen Kaninchen" Huawei? Wir müssen also wirklich gute Produkte herstellen.

Die USA macht also Werbung für Huawei ... warum, meinen Sie, gehen die USA so gegen Sie vor?Leider sehen die USA 5G-Technik als eine strategische Waffe. Für sie ist es eine Art Atombombe. Dem ist aber nicht so. Meiner Meinung nach gleicht unsere Technik eher einem Wasserhahn, aus dem die Datenpakete in den Umlauf, also ins Netzwerk, gebracht werden. Bloß ist der 5G-Wasserhahn größer und weiter als der 4G-Wasserhahn.

Aus Ihrem Munde klingt 5G-Technik harmlos…Wären die Amerikaner nicht so darauf fixiert, wäre die Entwicklung nicht so beschleunigt worden. Um ganz ehrlich zu sein: Bevor die Amerikaner anfingen, so ein Getöse um die 5G-Technik zu machen, hatte ich Sorge um ihre Zukunft. Ich finde nämlich eigentlich, dass unsere Forscher zu schnell waren und es bei vielen kommerziellen Anwendungen noch gar keinen Bedarf gibt.

Glauben Sie denn, dass die Aktion der USA gegen Huawei politisch motiviert ist, weil die Amerikaner um ihre technologische Vorherrschaft fürchten.Ja, die USA wollen nicht überholt werden. Auch wenn die Branche, in der wir tätig sind, nicht so wichtig ist, wollen die USA nicht, dass wir US-Unternehmen übertreffen. Wir sollen unterdrückt werden.

Ist Huawei vielleicht das prominenteste Opfer im Handelskrieg zwischen den USA und China?Das würde ich nicht sagen. Schließlich hatten wir auf dem US-Markt schon immer so gut wie keinen Umsatz gemacht. Der einzige Effekt, den wir möglicherweise sehen, betrifft andere westliche Länder, die gute Beziehungen zu den USA pflegen.

Es gibt aber auch einen Schaden für die Reputation, oder? Nach der Warnung der US-Regierung hat das Vertrauen in die Huawei-Technologie weltweit nachgelassen.Unsere Kunden, auch aus dem Westen, haben in unserer 30-jährigen Firmengeschichte viel Vertrauen in uns aufgebaut. Dieses Vertrauen wird nicht verschwinden, nur weil einige Leute mit Einfluss jetzt etwas sagen. Während die ganze Welt diesem Thema Beachtung schenkt, sollten wir uns die Frage stellen, was Huawei schon alles zur Gesellschaft beigetragen hat.

Und zwar?Erstens hat Huawei weltweit rund 90.000 Patente zugesprochen bekommen. Das sind alles neue Patente, die viel zur Netzwerktechnik beitragen. Zweitens hat Huawei nicht nur drei Milliarden Menschen auf der ganzen Welt miteinander verbunden, sondern auch neue Verbindungen von allen möglichen Wirtschaftszweigen wie der Finanzbranche ermöglicht. Wenn Huawei verschwindet, wäre das eine Bedrohung für die ganze Welt.Donald Trump befürchtet, dass mit China gerade eine neue Supermacht heranwächst, die den USA den Platz als Weltmacht Nummer eins streitig macht. Geht es hier vielleicht um mehr als "nur" einen Handelskonflikt. Droht uns ein neuer kalter Krieg?Ich habe ähnliche Bedenken. Der US-amerikanische Handelskrieg führt dazu, dass sich die Welt radikalisiert und weniger ausgeglichen wird. Einige westliche Länder nehmen in bestimmten Angelegenheiten gern Partei ein. Wenn China und Russland auch Stellung beziehen würden, könnte es tatsächlich zu einem erneuten kalten Krieg kommen.

"Die US-Regierung erzählt Märchen"

Wie kann das verhindert werden?Wenn der Westen den neuen kalten Krieg nicht will, muss er offen bleiben und den Aufstieg anderer Länder hinnehmen. Wir sollten uns wieder auf wirtschaftliche Entwicklung konzentrieren und Frieden schaffen. Wenn zum Beispiel Europa noch mehr Handel mit anderen Ländern betreiben würde, könnte das Handelsvolumen um eine weitere Billion Euro wachsen. Es würde weniger Konflikte geben. Außerdem hätten die europäischen Länder dann auch mehr Einnahmen, die ihnen bei der Lösung einiger interner Probleme helfen könnten.

Aber die amerikanische Regierung sowie die EU werfen ja China vor, selbst nicht offen genug zu sein. Viele Sektoren sind ausländischen Investoren verschlossen.China öffnet sich bereits jeden Tag mehr. Laut dem neuen Gesetz zur Regelung von ausländischen Investitionen, das auf dem Volkskongress diesen März verabschiedet wurde, können deutsche Auto- und Maschinenbauer nun ihre vollkommen eigenständigen Firmen hier gründen. Sie können hier also ihren Absatzmarkt erweitern und ihre Kosten senken. Letztlich bringt das doch auch mehr Wohlstand für Deutschland.

Ein neuer kalter Krieg wäre für die Weltwirtschaft, also auch für Unternehmen wie Huawei, Daimler, Siemens und andere, sehr schlecht. Fürchten Sie eine neue Ära des Protektionismus auf der ganzen Welt?Ich glaube nicht, dass dieser neue Protektionismus lange anhalten wird. Große westliche Unternehmen, nicht wir, sind am meisten besorgt über den Protektionismus. Wenn ...

