Im Vergleich zum Vorjahr fiel der Überschuss um neun Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar (2,1 Mrd Euro), wie der Goldman-Sachs-Rivale am Mittwoch in New York mitteilte. Die Erträge sanken um sieben Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar.Nach starken Ergebnissen im Vorjahreszeitraum fielen die Einnahmen in der Handelssparte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...