Die Aktie des E-Autobauers Tesla befindet sich seit Mitte Dezember in einer massiven Abwärtsbewegung. Sämtliche Versuche, aus dieser nach oben auszubrechen, waren bislang zum Scheitern verurteilt. So drehte der Kurs Mitte Januar, Ende Februar und zuletzt Anfang April jeweils auf Höhe der Abwärtstrendlinie nach unten ab und bestätigte damit den laufenden Trend. Ende März erreichte der Kurs den bisherigen Tiefstand im Jahr 2019 im Bereich von 260 US-Dollar. Diese Marke wurde in der aktuellen Woche ... (Alexander Hirschler)

