In Zusammenarbeit mit Google wird AMP Real URL die Vorteile von AMP erweitern und gleichzeitig den Publishern mehr Kontrolle über ihre Inhalte und Analysen geben

Cloudflare, das führende Unternehmen für Internet-Performance und -Sicherheit, gab heute bekannt, dass es AMP Real URL einführt, um den Anbietern von Accelerated Mobile Pages (AMP) die Möglichkeit zu geben, Inhalte unter ihren eigenen, einzigartigen Domains und nicht unter AMP-generierten Domains anzuzeigen. Mit AMP Real URL können Cloudflare-Kunden, die AMP verwenden, alle Leistungsvorteile von AMP nutzen, ohne Besucher auf eine Domain zu schicken, die sie nicht kontrollieren.

Die von Google gegründete Open-Source-Initiative AMP Project zielt darauf ab, mobile Inhalte zu optimieren und überall und sofort verfügbar zu machen. AMP ist großartig darin, Inhalte schnell an die Nutzer weiterzugeben und ist besonders wichtig, um den Traffic zu E-Commerce-Seiten und Nachrichtenverteilern zu steigern. Die Google-Suche leitet Internetnutzer zu AMP-fähigen Ergebnissen (identifiziert durch einen Blitz). In der Vergangenheit verlangte AMP, dass die Google-URL in der Adressleiste eines Browsers angezeigt wird, was bedeutet, dass Publisher ihre eigenen Domains nicht anzeigen und Besucher auf ihre eigenen Seiten leiten konnten. AMP Real URL hält den Traffic auf den Websites der Publisher aufrecht und gibt ihnen die Kontrolle über ihre Seiten, Analysen und die Art und Weise, wie ihre Inhalte den Benutzern angezeigt werden.

Um dies in großem Maßstab zu realisieren, arbeitete Cloudflare mit Google zusammen, um einen neuen Standard namens Signed Exchanges zu implementieren. Diese Technologie, gepaart mit Cloudflares weltweitem Netzwerk von 175 Rechenzentren in über 75 Ländern, ermöglicht es Cloudflare, jede AMP-Seite, die sie an den AMP-Cache von Google liefert, digital zu signieren. Unterstützte Browser zeigen nun tatsächliche Domains (example.com) anstelle der Google AMP-URL (google.com/amp/example.com) an, so dass Publisher ihre eigenen Cookies, Analysen und Marken in ihrer URL-Leiste steuern können. Cloudflare ist derzeit das einzige Unternehmen mit einer CDN-Lösung zur Implementierung von AMP Signed Exchanges. Cloudflare-Kunden können diese Funktion mit einem Klick auf ihren Dashboards aktivieren, und sie wird in den nächsten Wochen eingeführt.

"Das AMP-Projekt hat es Website-Besitzern und -Publishern ermöglicht, schnelle Inhalte weltweit bereitzustellen und ihre Websites zu monetarisieren. Wir haben es genossen, mit Cloudflare zusammenzuarbeiten, um Lösungen zu entwickeln, die AMP zum Besten machen, was es sein kann", sagte Malte Ubl, Technical Lead für das AMP-Projekt bei Google. "Cloudflare Workers hat dies nahtlos in die Entwicklung und Bereitstellung integriert und wird dazu beitragen, bessere AMP-URLs für die Web-Community zu entwickeln."

Publisher und Website-Besitzer, die Cloudflare und AMP nutzen, werden es erleben:

Markenschutz: Anstatt Inhalte auf einer Google-Domain anzubieten, können Publisher nun den AMP-Verkehr auf ihre primäre Website-Domain lenken.

Anstatt Inhalte auf einer Google-Domain anzubieten, können Publisher nun den AMP-Verkehr auf ihre primäre Website-Domain lenken. Einfachere Analytik: AMP Real URL vereinfacht die Webanalyse für seine Benutzer erheblich, indem es sicherstellt, dass alle Besucher, ob AMP oder andere, auf derselben Domain koexistieren können.

AMP Real URL vereinfacht die Webanalyse für seine Benutzer erheblich, indem es sicherstellt, dass alle Besucher, ob AMP oder andere, auf derselben Domain koexistieren können. Erhöhter Bildschirmbereich: Publisher können mehr Platz für die Darstellung ihrer Inhalte auf mobilen Bildschirmen nutzen. Bisher mussten Publisher, die AMP nutzen, Platz für einen "grauen Balken" oben auf ihren Seiten schaffen, den sie sonst für ihr eigenes Branding und ihre eigene Monetarisierung nutzen könnten.

Publisher können mehr Platz für die Darstellung ihrer Inhalte auf mobilen Bildschirmen nutzen. Bisher mussten Publisher, die AMP nutzen, Platz für einen "grauen Balken" oben auf ihren Seiten schaffen, den sie sonst für ihr eigenes Branding und ihre eigene Monetarisierung nutzen könnten. Reduzierte Bounce-Rate: Website-Besucher sind möglicherweise eher geneigt, auf Websites mit Domains mit Publisher-Marken zu bleiben.

Website-Besucher sind möglicherweise eher geneigt, auf Websites mit Domains mit Publisher-Marken zu bleiben. Unterzeichnung von Inhalten: Durch die Verwendung kryptographischer Techniken stellt AMP Real URL sicher, dass die an die Besucher gelieferten Inhalte nicht manipuliert wurden, und schützt die Websites und Marken, auf denen sie verwendet werden.

"AMP war eine großartige Lösung zur Verbesserung der Leistung des Internets, und wir waren sehr daran interessiert, mit dem AMP-Projekt zusammenzuarbeiten, um eines der größten Probleme von AMP zu lösen, das nicht aus der Sicht eines Publishers bedient wurde", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Als einziger Anbieter, der derzeit diese neue Lösung anbietet, wird unsere globale Reichweite es Publishern überall auf der Welt ermöglichen, von einem schnelleren und markenbewussteren mobilen Erlebnis für ihre Inhalte zu profitieren."

Medien, E-Commerce und Personalvermittler sind bestrebt, AMP Real URL zu verwenden, um die Vorteile von AMP weiter zu nutzen:

"AMP hat eine Schlüsselrolle gespielt, um unser Publikum effektiver zu erreichen und unsere Online-Community zu entwickeln", sagte Andrew Warner, CTO von Genius. "Wir sind bestrebt, AMP Real URL zu verwenden, um unsere Online-Präsenz besser zu verwalten und unsere Benutzer auf der Website zu halten."

"AMP ist ein entscheidender Teil davon, dass unser Unternehmen wachsen und die Verbraucher überall erreichen kann", sagte Sumantro Das, Senior Director, Product Innovations Growth Brands GM, 1-800-FLOWERS.COM. "Mit AMP Real URL haben wir jetzt mehr Kontrolle über unsere Marke und können Analysen auf unserer Geschäftsseite durchführen."

"Die Leistungsvorteile von AMP liefern einen Mehrwert für unser Geschäft und wir freuen uns zu sehen, wie AMP Real URL das noch weiter ausbauen kann", sagte Solomon Moskalenko, Director of Interactive, US Xpress Trucking, The Johnson Group.

AMP Real URL basiert auf der gleichen Infrastruktur von Cloudflare Workers, die Tausende von Entwicklern nutzen, um Code über das globale Netzwerk von Cloudflare bereitzustellen. Heute können Cloudflare-Kunden AMP Real URL kostenlos aktivieren. Um mehr über AMP Real URL zu erfahren, besuchen Sie die folgenden Ressourcen.

AMP Real URL Produktseite

AMP Real URL Blog

