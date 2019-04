Boyd verstärkt mit einer neuen Präzisionsverarbeitungsanlage seine Präsenz in Südasien

Boyd Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Wärmemanagement- und Umweltdichtungslösungen, hat die Erweiterung seiner globalen Präsenz in Südasien bekannt gegeben. Die neueste Präzisionsverarbeitungsanlage des Unternehmens in Noida, Indien, bietet Engineering und Hochgeschwindigkeits-Präzisionsverarbeitungsressourcen, um das kontinuierliche Wachstum ihrer Kunden und deren fortschreitende Suche nach neuen regionalen Kompetenzzentren zu unterstützen. Die Boyd Corporation ein Name, der für ein knappes Jahrhundert Engagement für technologische Entwicklung und Umsetzung von Kundenwünschen steht erweitert mit dem Werk in Nordindien seine Präsenz im Bereich Präzisionsverarbeitung.

Das hochmoderne Werk in Noida ist nach ISO 9001 und 14001 zertifiziert und verfügt über Technologien für die Hochgeschwindigkeits-, Multistations-, Rotations- und Flachbettverarbeitung für die Massenproduktion von hochkomplexen Produktionsteilen mit branchenführender Toleranzkontrolle und für die schnelle Prototypenerstellung, um eine beschleunigte Neuproduktentwicklung und Designzyklen mit kurzen Produktionszeiten zu unterstützen. Das Werk besitzt darüber hinaus einen Class 100K-Reinraum und ein Qualitätslabor zum Messen und Testen von Geräten, zur Handhabung empfindlicher Materialien und Fertigung von Produkten mit strikten Reinheitsanforderungen.

"Es ist uns ein besonderes Anliegen, die regionalen Bedürfnisse unserer Kunden bei strategischen Planungsprozessen zu berücksichtigen und wir fühlen uns verpflichtet, in die Entwicklung einer globalen Präsenz zu investieren. Reaktionsschnelligkeit und Flexibilität auf einem sich ständig wandelnden globalen Markt differenzieren Boyd als strategischen Lieferanten für viele führende OEMs. Das Werk in Noida wird ab sofort die Märkte Mobilelektronik, E-Mobilität und Telekommunikation unterstützen die alle auf effektive Dichtungs-, Schutz- und Wärmemanagement-Lösungen angewiesen sind, um Produktleistung und dauerhafte Zuverlässigkeit für Endverbraucher zu optimieren", so Mitch Aiello, CEO von Boyd. "Mit diesem neuen Standort, der die einzige Hochgeschwindigkeits- und Präzisionsverarbeitungsanlage in ganz Indien bietet, hebt sich Boyd von der Konkurrenz ab. Wir freuen uns, neue Fertigungstechnologien in diese Region zu bringen und kontinuierlich Boyds globale Präsenz weiterzuentwickeln, um unsere Kunden proaktiv zu unterstützen."

Der Hauptsitz von Boyd befindet sich in Pleasanton, Kalifornien, darüber hinaus ist das Unternehmen mit 27 Fertigungs- und Design-Zentren auf drei Kontinenten vertreten. Mit den bestehenden Fertigungs- und Design-Standorten in Bangalore und Gujarat, Indien, beide gehören zu Aavid, der thermischen Abteilung der Boyd Corporation, und dem neuen Standort in Noida ist Boyd gut positioniert, um Indiens starkes BIP-Wachstum mit vielseitiger regionaler Fertigungstechnologie, die repräsentativ für Boyds gesamtes Lösungsportfolio ist, zu unterstützen. "Dieser neue Standort verstärkt Boyds bisherige Präsenz in Indien und ermöglicht uns, Kunden aus jeder Region der Welt besser mit skalierbaren Massenproduktionsmodellen und breiterem Zugang zu Boyds Engineering-, Prototyping- und innovativen Fertigungstechnologien zu unterstützen", so Aiello.

Die vielfältigen und komplexen Lösungen von Boyd steigern den Wert für globale Kunden, indem sie die Produktleistung und -effizienz optimieren, unbeabsichtigte Geräteausfälle verhindern, Verschleiß minimieren und die Produktlebenszyklen mit einer Designgeschwindigkeit verlängern, die die Entwicklungszeit bis zur Markteinführung beschleunigt verfügbar auf drei Kontinenten.

Über die Boyd Corporation

Die Boyd Corporation ist ein globaler Anbieter von Thermomanagement- und Umweltdichtungslösungen, die wesentlich für Produkte sind, welche die Welt am Laufen halten. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über Fachkompetenzen in den Bereichen Engineering und Design, Fertigung und Lieferkettenmanagement und verpflichtet sich zur Zufriedenstellung von Kunden in den Branchen Elektronik, Mobile Computing, Medizintechnik, Transport, Luft- und Raumfahrt sowie in anderen für B2B-Beziehungen und Verbraucher wesentlichen Bereichen. Boyd Corporation: Ein Unternehmen, viele Lösungen. Erfahren Sie mehr unter www.boydcorp.com

