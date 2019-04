Die Zuströme hatten sich eingeschränkt, genügten jedoch, um den Bedarf zu decken. Die Nachfrage war nicht besonders stark ausgeprägt und so wirkte sich die begrenzte Verfügbarkeit nicht generell auf die Notierungen aus. Diese entwickelten sich unterschiedlich. Bildquelle: Shutterstock.com In München und Köln zogen sie an, was die...

Den vollständigen Artikel lesen ...