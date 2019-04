Unternehmen sorgen mit nahtlos in CRM integrierter Komplettlösung fürs Management von End-to-End-Events für umfassendere Kundeneinblicke

Veeva Systems (NYSE:VEEV) hat heute bekannt gegeben, dass führende Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften Veeva CRM Events-Management zur Verwaltung ihrer Kundenevents übernehmen. Mehr als 60 Unternehmen, darunter 13 der führenden 20 Pharmaunternehmen, nutzen Veeva CRM Events-Management in mindestens einer Region, um vollständig integrierte Events zu realisieren. So soll der Dialog mit Gesundheitsfachleuten (Healthcare Professionals, HCPs) verbessert und mehr Transparenz bei allen Events ermöglicht werden.

Fast 72 der Firmen im Bereich Biowissenschaften berichten, dass die Verwendung unterschiedlicher Systeme ihre größte Herausforderung bei der Organisation von Events darstellt.1 Mit Veeva CRM Events-Management wird das Organisieren von Events in einem einzigen System optimiert. So entsteht ein ganzheitlicher Ansatz für die Planung und Durchführung sämtlicher Events und Aktivitäten.

Das global tätige Biopharmaunternehmen Bristol-Myers Squibb zum Beispiel hat Veeva CRM Events-Management erfolgreich in mehr als 58 Märkten implementiert, um die Effizienz und Konformität seiner Events weltweit zu verbessern.

"Durch die globale Planungsoptimierung von Events mit Veeva CRM Events-Management konnten wir kritische Bestandteile unserer Programme standardisieren, wodurch wiederum die für die Durchführung von Events benötigte Zeit deutlich verkürzt werden konnte", so Lynn Kubinski, Organisationsleiterin für Gesundheitsdienstleister-Interaktionen, Tagungen und Meetings bei Bristol-Myers Squibb. "Unsere Teams haben ferner Einblicke dazu, was funktioniert hat und was beim nächsten Mal besser gemacht werden könnte. Damit verbessert sich letztlich unser Dialog mit den Kunden."

Veeva CRM Events-Management ist nahtlos in das mehrkanalige Veeva CRM integriert, sodass Redner, Ausgaben und Teilnehmer weltweit einfach verfolgt werden können. So können Unternehmen Events im Rahmen ihrer Multikanalstrategie integrieren und den HCP-Dialog besser koordinieren.

Mit einem umfangreichen Netzwerk aus 15 Partnern haben die Kunden Zugriff auf integrierte, spezialisierte Produkte und Dienste wie etwa das Management von Rednern und Veranstaltungsorten, Logistikdienste sowie Compliancesysteme, die mit Veeva CRM Events-Management genutzt werden können. Dank Veevas umfassendem Partner-Ökosystem haben die Kunden mehr Auswahl bei der Durchführung von Events.

"Events sind eine der effektivsten, effizientesten Möglichkeiten für im Bereich kommerzielle und medizinische Angelegenheiten tätige Teams, um mehr Gesundheitsfachleute zu erreichen", so David Logue, leitender Vizepräsident für kommerzielle Strategien bei Veeva Systems. "Mit Veeva CRM Events-Management erhält die Branche eine End-to-End-Lösung, die vollständig in Veeva CRM integriert ist, sodass Events auf effiziente, konforme Art und Weise organisiert werden können und der Kundendialog verbessert werden kann."

Die Anmeldung für den Veeva Commercial Medical Summit Europa ist jetzt möglich. Kommen Sie vom 3. bis 5. Dezember 2019 zu uns nach Barcelona, wenn sich mehr als 1200 Fachleute aus dem Bereich der Biowissenschaften treffen, um sich über neuesten Nachrichten und Markttrends der Branche zu informieren, innovative Technologien zu erleben, sich zu vernetzen und bewährte Praktiken auszutauschen.

Zusätzliche Informationen

Weitere Informationen zu Veeva CRM Events Management finden Sie unter: veeva.com/eu/EventsManagement

Setzen Sie sich mit Veeva auf LinkedIn in Verbindung: linkedin.com/company/veeva-systems

Folgen Sie @veeva_eu auf Twitter: twitter.com/veeva_EU

Liken Sie Veeva auf Facebook: facebook.com/veevasystems

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich cloudbasierte Software für die internationale Life-Sciences-Industrie. Veeva hat sich der Innovation, der höchsten Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen hat über 700 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der Marktnachfrage und Akzeptanz der Produkte und Dienstleistungen von Veeva, der Ergebnisse aus der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen von Veeva und der allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere in der Life-Science-Industrie. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf der historischen Performance von Veeva und seinen aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stehen für die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Spätere Ereignisse könnten dazu führen, dass diese Erwartungen sich ändern und Veeva lehnt jegliche Verpflichtung zu einer Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich voneinander abweichen. Zusätzliche Risiken und Unsicherheiten, die sich auf das Finanzergebnis von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften "Risikofaktoren" (Risk Factors) und "Management-Diskussion und Analyse der Finanzbedingungen und Betriebsergebnisse" (Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations) der Unternehmenseinreichung auf Formular 10-K für den Zeitraum bis zum 31. Januar 2019 enthalten. Dieses ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich Investoren und auf der Website der SEC unter sec.gov verfügbar. Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Einreichungen enthalten sein, die Veeva gelegentlich bei der SEC vorlegt.

1 "Professionelle Veranstaltungen und Aufgaben im Gesundheitsbereich Branchen-Benchmarking-Studie 2016" (Healthcare Professional Meetings and Engagements 2016 Industry Benchmarking Survey), MeetingsNet, September 2016

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190417006038/de/

Contacts:

Roger Villareal

Veeva Systems

+1-925-264-8885

roger.villareal@veeva.com

Lisa Barbadora

Veeva Systems

+1-610-420-3413

pr@veeva.com