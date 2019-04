"Mannheimer Morgen" zu Bahnpreise:

"Die Forderung nach einer Senkung der Steuerlast für die Bahn ist schon einige Jahre alt. Verkehrsminister Andreas Scheuer oder einer seiner CSU-Vorgänger hätte also den Plan längst umsetzen können. Besonders problematisch ist freilich, dass die Bahn mehr Kunden vermutlich noch weniger stemmen kann als bisher. Außer Zweifel steht auch, dass sie gegenüber anderen Verkehrsträgern benachteiligt ist. So fällt bei Auslandsflügen für Kunden keine Mehrwertsteuer an, bei Bahntickets schon. Wenn der Minister es ernst meint, muss er für faire Wettbewerbsbedingungen für die Bahn sorgen."/DP/jha

AXC0004 2019-04-18/05:35