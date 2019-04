"Ludwigsburger Kreiszeitung" zum Abschiebegesetz:

"Gewiss, es gibt gesundheitliche und humanitäre Gründe, die einer Abschiebung entgegenstehen. Und es muss auch immer einen Ermessensspielraum fürs Bleiben geben, wenn Betroffene zum Beispiel eine Ausbildung absolvieren oder schon seit Jahren einer Arbeit nachgehen, also offenkundig gut integriert sind. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass manche Flüchtlinge ihre Identität absichtlich verschleiern oder kurzerhand abtauchen. Hier setzt Seehofers Gesetzentwurf mit Sozialleistungskürzungen, strengeren Duldungsregelungen bis hin zu verschärften Haftbedingungen an. Das geht prinzipiell in Ordnung. Zumal das Bundeskabinett zeitgleich auch eine Vorlage durchwinkte, die unter anderem höhere Regelsätze zur Existenzsicherung von Asylbewerbern vorsieht. Fordern und fördern, kann man das nennen."/yyzz/DP/he

AXC0005 2019-04-18/05:35